В мире зафиксирован суточный антирекорд заражения коронавирусом
По состоянию на 9 июня в мире зарегистрировали 213 279 заражений COVID-19 в сутки. Общее количество инфицированных превысило 12 млн человек.
свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 12170570 случаев инфицирования и 552 112 смертей из-за коронавирус.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 134 862, больных – 3158 932. На втором месте по количеству больных находится Бразилия – 1716196 инфицированных и 68 055 летальных случаев.
Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 769 052 человек, количество смертей – 21 144. В России 700792 больных (+ 6562 за сутки) и 10 667 летальных случаев (+ 173 за сутки) .
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