Фильм Сенцова получит 25 000 000 гривен в виде господдержки

Съемки киноленты намечены на осень текущего года.

Фильм «Носорог» Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 млн гривен. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ткаченко отметил, что принял участие в заседании Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения о поддержке выделения средств на производство фильма Сенцова.

Проект победил в 3-м конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписание соглашения с победителем переносилось дважды по разным причинам.

Сегодня Совет господдержки кинематографии единогласно проголосовал «за» по вопросу заключения контракта на финансирование фильма.

Выделенные средства составят 50% от общей сметы фильма.

По словам Ткаченко, начало съемок запланировано на осень.