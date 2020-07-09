Фильм Сенцова получит 25 000 000 гривен в виде господдержки
Съемки киноленты намечены на осень текущего года.
Фильм «Носорог» Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 млн гривен. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Ткаченко отметил, что принял участие в заседании Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения о поддержке выделения средств на производство фильма Сенцова.
Проект победил в 3-м конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписание соглашения с победителем переносилось дважды по разным причинам.
Сегодня Совет господдержки кинематографии единогласно проголосовал «за» по вопросу заключения контракта на финансирование фильма.
Выделенные средства составят 50% от общей сметы фильма.
По словам Ткаченко, начало съемок запланировано на осень.
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