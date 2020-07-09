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Главная » Мир » Спорт
19:02 09 Июля 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Президент Грузии осудила переход грузинского баскетболиста в российский клуб

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что переход 28-летнего Торнике Шенгелии в московский ЦСКА «неприемлемо и печально».

Сегодня баскетбольный ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта с Шенгелия.

«Для меня, как для президента Грузии, неприемлемо и печально решение капитана сборной Грузии переехать в Москву в ЦСКА», – написала глава государства в Facebook.

Токо является продолжателем династии: его отец Каха выступал за молодежную сборную СССР в 1980-90-х годах и считается одним из лучших игроков в истории страны. В 2012 году Шенгелия-младшего выбрала на драфте «Филадельфия» после чего сразу обменяла в «Бруклин».

На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет он провел в составе «Басконии», где заработал репутацию одного из сильнейших форвардов континента.

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Тэги: Грузия, баскетбол

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