СБУ задержалиа сепаратистов в Запорожье

Злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой «ЗНР».

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье группу сепаратистов, которые распространяли материалы с призывами к созданию так называемой «Запорожской народной республики». Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 9 июля.

По данным предварительного расследования, участники группы принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, которое весной 2014 года пытались создать на территории Запорожья так называемую «ЗНР».

Указано, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье, злоумышленники выехали в Луганск, где помогали обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».

По заданию кураторов участники группы вернулись в Запорожье, где должны были расшатывать ситуацию в регионе и пропагандировать идеи «русской весны».

«Накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой «Запорожской народной республики», – рассказали в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР» и страны-агрессора, амуниция, сепаратистские и коммунистические символики.

Открыто дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима (ч.2 ст.110, ч.1 ст.436-1 УК Украины).

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