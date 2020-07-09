СБУ задержалиа сепаратистов в Запорожье
Злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой «ЗНР».
Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье группу сепаратистов, которые распространяли материалы с призывами к созданию так называемой «Запорожской народной республики». Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 9 июля.
По данным предварительного расследования, участники группы принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, которое весной 2014 года пытались создать на территории Запорожья так называемую «ЗНР».
Указано, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье, злоумышленники выехали в Луганск, где помогали обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».
По заданию кураторов участники группы вернулись в Запорожье, где должны были расшатывать ситуацию в регионе и пропагандировать идеи «русской весны».
«Накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой «Запорожской народной республики», – рассказали в СБУ.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР» и страны-агрессора, амуниция, сепаратистские и коммунистические символики.
Открыто дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима (ч.2 ст.110, ч.1 ст.436-1 УК Украины).
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