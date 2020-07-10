В Украине определили обладательницу самого большого бюста

Уроженка города Лубны, Полтавская область, 31-летняя Мила Кузнецова стала рекордсменкой Украины в категории «Самая большая натуральная грудь».

Чтобы подтвердить натуральность груди, Миле пришлось пройти медицинское обследование.

Обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметра. Эту информацию уточнила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Мила подала заявку на участие в конкурсе около трех недель назад, а 9 июля она стала обладательницей рекорда. Об этом девушка рассказала в Instagram и собрала тысячи лайков и восторженных комментариев.

Мила – известный блогер с более полумиллиона подписчиков. Свои достоинства она любит и не стесняется демонстрировать. Девушку узнают и приглашают в шоу и интервью. Она участвовала в известном телешоу «Кто сверху», а также в конкурсе красоты Miss Universe Plus Size 2019 года.

А в прошлом рекордсменка работала помощницей адвоката.

Тэги: рекорд, грудь