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09:36 12 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп впервые надел защитную маску

Президент США Дональд Трамп был в маске во время визита одного из раненных военнослужащих в госпитале.

«Чтоб вы знали, я принял решение надеть маску из-за визита в больницу. Во время этого события я буду общаться с многими военными, людьми которые проводят операции. Мне кажется, это отличная идея носить маску в таких случаях. Я никогда не выступал против ношения защитной маски. Просто всему свое время и место», – заявил Трамп.

Ранее президент США отказывался надевать защитную маску, так как считал, что это будет не к лицу главе государства.

Напомним, за последние 24 часа в Соединенных Штатах было подтверждено 67 149 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала эпидемии.

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Тэги: маска, Трамп

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