ПЦУ и УПЦ МП отказались проводить крестный ход в День крещения Руси

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата отказались от проводить крестный ход в годовщину Крещения Киевской Руси.

«В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы», – сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Министр выразил надежду, что в обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.

«Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет», – отметил он.

На сайте ПЦУ указано, что утром 28 июля состоится литургия в Михайловском Златоверхом соборе Киева, а после обеда – молебен у памятника князю Владимиру без проведения крестного хода.

В Украине День крещения Киевской Руси-Украины отмечают 28 июля с 2008 года. В этот день в Киеве православные церкви проводят многолюдные акции. В 2019 году в крестном ходе ПЦУ приняли участие около 20 тысяч верующих, мероприятие УПЦ МП посетили 30 тысяч человек.

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