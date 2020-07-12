МОЗ запретил Винницкой области ослаблять карантин
В Винницкой области существенно ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10.
В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля.
Указано, что в этом регионе ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. За минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 новых случаев заражения.
Также по состоянию на утро 12 июля ослабить карантин не могут Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
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