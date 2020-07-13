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08:17 13 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На корабле ВМС США произошел взрыв

В результате взрыва получили ранения 17 моряков и четверо гражданских. Все пострадавшие доставлены в больницы.

На данный момент весь экипаж был эвакуирован с корабля, к тушению возникшего пожара привлечены пожарные корабли, сообщает CNN.

В данный момент пожар на корабле не могут потушить уже более шести часов.

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Тэги: взрыв, ВМС США, военный корабль

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