На корабле ВМС США произошел взрыв
В результате взрыва получили ранения 17 моряков и четверо гражданских. Все пострадавшие доставлены в больницы.
На данный момент весь экипаж был эвакуирован с корабля, к тушению возникшего пожара привлечены пожарные корабли, сообщает CNN.
В данный момент пожар на корабле не могут потушить уже более шести часов.
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