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Главная » Украина » Общество
15:08 13 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мендель оголилась и заявила, что не беременна от зеленского

Пресс-секретарь президента обнародовала странное видео, которое должно подтвердить ее «небеременность» от Зеленского.

Сегодня, в субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель впервые сделала завявление о слухах, что она беременна от Владимира Зеленского.

На видео Юлия Мендель в оголенными плечами оправдывается о своей «небеременности».

Напомним, 7 июля основатель партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель возник якобы роман.

По словам политика, такие слухи начали распространять в правительственном квартале. Источники Балашова утверждают, что есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

Ситуацию Зеленского Балашов сравнил с ситуацией бывшего президента Украины Виктора Януковича, который, по его утверждению, проживал в Межгорье с кухаркой.

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