Мендель оголилась и заявила, что не беременна от зеленского
Пресс-секретарь президента обнародовала странное видео, которое должно подтвердить ее «небеременность» от Зеленского.
Сегодня, в субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель впервые сделала завявление о слухах, что она беременна от Владимира Зеленского.
На видео Юлия Мендель в оголенными плечами оправдывается о своей «небеременности».
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Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви – те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне – поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp
Напомним, 7 июля основатель партии «5.10» Геннадий Балашов заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель возник якобы роман.
По словам политика, такие слухи начали распространять в правительственном квартале. Источники Балашова утверждают, что есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.
Ситуацию Зеленского Балашов сравнил с ситуацией бывшего президента Украины Виктора Януковича, который, по его утверждению, проживал в Межгорье с кухаркой.
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