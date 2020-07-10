Певица Леди Гага – лицо нового аромата духов от Valentino
Певица будет представлять новый аромат Voce Viva, презентация которого запланирована на сентябрь 2020.
Дом Valentino не разглашает подробности о новинке. Какой будет рекламная кампания, дизайн флакона и парфюмерная композиция — мы узнаем только в сентябре. Пока известна общая концепция и идея проекта. Этот аромат — символ свободного и равного поколения, для которого нет границ.
Выбор певицы в качестве амбассадора не случаен. Леди Гага — голос поколения, личность, максимально воплощающая свободу творческого самовыражения и личным примером продвигающая толерантное отношение к любым формам проявления индивидуальности. Более того, она является единственной певицей и актрисой, получившей за один год (в 2019-м) сразу все главные премии в сфере энтертейнмента: «Оскар», «Грэмми», BAFTA и «Золотой глобус» (за роль в фильме «Звезда родилась»).
Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли прокомментировал новость о партнерстве: «Имя Леди Гаги — синоним свободы, самосознания и чистого сердца. Её участие в кампании поднимает символическую силу проекта на самый высокий уровень. Она — икона поколения. Свобода, страсть к искусству, принятие себя и равенство — ее образ соответствует духу Valentino».
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