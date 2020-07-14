Украина изменила протокол лечения коронавируса
Министерство здравоохранения исключило действующее вещество гидроксихлорохин из протокола лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией, а также больных COVID-19 детей.
Об этом в ходе брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передают Українськi Новини.
«Будет исключен лопинавир, ритонавир, а также будет расширена возможность применения ремдисивира. Также исключен гидроксихлорохин из протокола предоставления помощи пациентам с тяжелым течением COVID-19 и детям», – сказала она.
При этом гидроксихлорохин смогут использовать при лечении пациентов средней степени тяжести из группы риска.
Обновленный протокол лечения коронавирусной инфекции будет обнародован в ближайшее время.
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