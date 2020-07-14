Украина изменила протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения исключило действующее вещество гидроксихлорохин из протокола лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией, а также больных COVID-19 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передают Українськi Новини.

«Будет исключен лопинавир, ритонавир, а также будет расширена возможность применения ремдисивира. Также исключен гидроксихлорохин из протокола предоставления помощи пациентам с тяжелым течением COVID-19 и детям», – сказала она.

При этом гидроксихлорохин смогут использовать при лечении пациентов средней степени тяжести из группы риска.

Обновленный протокол лечения коронавирусной инфекции будет обнародован в ближайшее время.