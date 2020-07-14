Мэр Черкасс требует от Зеленского денег за оскорбления
Он подал в суд на президента за высказывания последнего.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Печерский районный суд Киева взыскать с Президента Владимира Зеленского в свою пользу денежные средства в качестве возмещения морального ущерба за унижение чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом говорится в материалах суда.
При этом сумма возмещения морального вреда, о котором идет речь, не уточняется.
Суд рассмотрит иск Бондаренко 18 августа.
Заседание начнется в 10:00.
Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Бондаренко, сказал: «Я не знаю, как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду».
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