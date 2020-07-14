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11:45 14 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Депутаты проголосовали за закон об азартных играх

Документом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр и исчерпывающий перечень разрешенных видов деятельности в сфере азартных игр.

Верховная Рада на заседании во вторник, 14 июля, 248 голосами приняла закон об игорном бизнесе.

Закон криминализирует организацию азартных игр без лицензии.

Залы с игровыми автоматами разрешается устанавливать только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Согласно закону, наземные казино в Киеве могут размещаться только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом не менее 150 номеров (для регионов требования по количеству номеров ниже). В столице в наземном казино можно размещать 10 игровых столов (среди них 2 рулеточных) и 50 игровых автоматов. Разрешено и проведение покерных турниров. При этом площадь казино должна быть не менее 500 квадратных метров и не менее 50 сотрудников.

Букмекерские конторы могут размещаться в 3-, 4- или пятизвездочных отелях. Там должно быть не менее 50 номеров, минимальная площадь для приема ставок на спорт – 50 кв.м.

Залы игровых автоматов в Киеве смогут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях – в помещениях площадью не менее 300 кв.м. В рамках одной лицензии можно разместить не более 250 игровых автоматов, но не менее 50 в одном зале.

При этом игровые залы должны находиться от школ не менее чем в 500 метрах.

Также ко второму чтению в закон вернули норму об обязательной компенсации семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша и увеличили в пять раз стоимость лицензии для интернет-казино.

Также расширили круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении.

Кроме того, вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга.

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Тэги: закон, ВР, азартные игры

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