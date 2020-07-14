Украина не согласна с версией Ирана по крушению рейса 752
Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло и не согласна с версией Ирана.
Официальный Киев настаивает на уголовном расследовании с установлением всех фактов, которые привели к уничтожению иранскими военными украинского гражданского самолета в небе над Тегераном 8 января 2020 года.
Об этом во вторник, 14 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло и не согласна с версией Ирана о сбивании самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины из-за человеческой ошибки.
«Утверждать, что это была человеческая ошибка – рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки», – заявил Кулеба.
По его словам, причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами. «После этого можно будет говорить о той или иной версии сбивания украинского самолета», – пояснил глава МИД.
Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.
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