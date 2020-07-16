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23:33 16 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВФ отреагировали на нового назначенного главу Нацбанка

В МВФ пожелали успеха новому руководителю НБУ

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман отреагировал на назначение Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. МВФ надеется на сохранение независимости Нацбанка.

Так, Люнгман пожелал успеха Шевченко на посту главы НБУ «в этих сложных экономических условий».

«На протяжении последних лет эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Нацбанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя», – заявил Люнгман.

Напомним, Шевченко назначили новым руководителем Нацбанка на сегодняшнем заседании Верховной рады. Кандидатуру председателя правления «Укргазбанка» поддержали 332 народных депутатов. Шевченко сменил на посту руководителя НБУ Якова Смолия, который подал в отставку.

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