Майк Тайсон будет драться акулой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery «Неделя акул».

В рамках проекта 54-летняя легенда бокса проведет бой с одним из самых опасных хищников на планете – большой белой акулой, пишет The Mirror.

Стать свидетелем зрелищного противостояния можно будет 9 августа.

Однако пока не совсем ясно, в каком формате пройдет схватка человека с животным, размеры которого могут достигать пяти метров, а вес – 1100 кг.

Обещано лишь, что акула не пострадает.

Тайсон ранее объявил, что собирается вернутся на ринг для нескольких выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели.

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