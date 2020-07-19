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Главная » Украина » Общество
10:41 19 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета прибыли во Францию

Исследовать самописцы сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» будет международная комиссия из 20 человек.

«Источник в Бюро по вопросам расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) заявил, что ящики прибыли и будут находиться в агентстве с понедельника», – сообщает агентство AFP.

Отмечается, что исследовать самописцы сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» будет международная комиссия из 20 человек.

Ранее поступили сообщения, что Иран передал Франции черные ящики сбитого самолета «Международных авиалиний Украины». Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля.

Boeing737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту – 176 граждан шести стран.

Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит непреднамеренно.

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Тэги: Франция, Иран, самолет, черный ящик

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