Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета прибыли во Францию
Исследовать самописцы сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» будет международная комиссия из 20 человек.
«Источник в Бюро по вопросам расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) заявил, что ящики прибыли и будут находиться в агентстве с понедельника», – сообщает агентство AFP.
Отмечается, что исследовать самописцы сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» будет международная комиссия из 20 человек.
Ранее поступили сообщения, что Иран передал Франции черные ящики сбитого самолета «Международных авиалиний Украины». Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля.
Boeing737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту – 176 граждан шести стран.
Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит непреднамеренно.
Новости по теме
Власти назвали «человеческой ошибкой» сбитие самолета МАУ и добавили, что она не подорвет предыдущие достижения КСИР.
Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.
Высокий военный чин рассказал о первых мыслях после сообщения о сбитом украинском самолете.