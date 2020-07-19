20-летняя фигуристка из России покончила с собой
Екатерина Александровская погибла в Москве. В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию.
По сообщению ряда источников, Александровская выпала из окна. Высказывается предположение, что причина смерти – самоубийство.
Она оставила предсмертную записку, в которой было только одно слово: «Люблю». Мать спортсменки уже госпитализировали – у нее нервный срыв.
Известно, что фигуристка прекратила выступления из-за проблем со здоровьем, сообщает BBC.
Екатерина Александровская, родившаяся в России, получила австралийское гражданство, чтобы участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года.
В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию, в том же году победила в юниорском финале Гран-при, дважды становилась чемпионом Австралии в 2017 и 2019 годах.
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