Украина возобновила наращивание импорта агропродукции
В 2020 году Украина увеличила закупки сельхозпродукции на 12%. Половина импорта идет из ЕС.
За первое полугодие 2020 года Украина увеличила импорт сельхозпродукции на 12,3% – до 3,2 млрд долларов (+0,4 млрд). Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики.
Около половины всего импорта приходится на Евросоюз – 1,59 млрд долл.
Также Украина закупала продовольствие в Азии – на 610 млн долл. (19% всего импорта), странах Латинской Америки – 252 млн долл. (8%) и Африке – 163 млн долл. (5%).
Среди главных стран-поставщиков сельхозпродукции в Украину – Польша. (368 млн долл.), Германия (238 млн долл.), Турция (232 млн долл.), Италия (189 млн долл.), США (169 млн долл.), Франция (155 млн долл.).
Больше всего Украина импортирует плодово-ягодной продукции – 341 млн долл., рыбу и морепродукты – 295 млн долл., табачные изделия – 243 млн долл., алкогольные напитки – 199 млн долл., какао-продукты и шоколад – 152 млн долл.
Семян и плодов масличных культур Украина импортировала на 215 млн долл. Различных пищевых продуктов, в том числе экстрактов, концентратов, готовых соусов – на 215 млн долл. Овощей – в основном помидоров и картофеля – завезли на 191 млн долл.
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