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Главная » Украина » Экономика
19:38 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина возобновила наращивание импорта агропродукции

В 2020 году Украина увеличила закупки сельхозпродукции на 12%. Половина импорта идет из ЕС.

За первое полугодие 2020 года Украина увеличила импорт сельхозпродукции на 12,3% – до 3,2 млрд долларов (+0,4 млрд). Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики.

Около половины всего импорта приходится на Евросоюз – 1,59 млрд долл.

Также Украина закупала продовольствие в Азии – на 610 млн долл. (19% всего импорта), странах Латинской Америки – 252 млн долл. (8%) и Африке – 163 млн долл. (5%).

Среди главных стран-поставщиков сельхозпродукции в Украину – Польша. (368 млн долл.), Германия (238 млн долл.), Турция (232 млн долл.), Италия (189 млн долл.), США (169 млн долл.), Франция (155 млн долл.).

Больше всего Украина импортирует плодово-ягодной продукции – 341 млн долл., рыбу и морепродукты – 295 млн долл., табачные изделия – 243 млн долл., алкогольные напитки – 199 млн долл., какао-продукты и шоколад – 152 млн долл.

Семян и плодов масличных культур Украина импортировала на 215 млн долл. Различных пищевых продуктов, в том числе экстрактов, концентратов, готовых соусов – на 215 млн долл. Овощей – в основном помидоров и картофеля – завезли на 191 млн долл.

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Тэги: ес, импорт, карантин, агропродукция

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