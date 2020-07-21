Британские медики успешно испытали новое лекарство от коронавируса

Результаты испытания свидетельствуют о том, что новый метод уменьшает количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Разработчик нового метода – компании Synairgen, расположенная в Саутгемптоне. В исследовании участвовал 101 доброволец в девяти больницах Великобритании, сообщает BBC.

Метод предусматривает использование белка под названием интерферон-бета, который вырабатывает организм, когда борется с вирусной инфекцией.

Белок вводят непосредственно в легкие пациентов с помощью небулайзера – в надежде, что он будет стимулировать иммунный ответ организма.

Компания-разработчик утверждает, что пациенты имели в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не мешала повседневной деятельности.

Кроме того, время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось на треть.

Руководитель исследования Том Уилкинсон говорит, что если результаты подтвердятся в процессе более масштабных исследований, новое лечение в корне изменит ситуацию.

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