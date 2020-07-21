Британские медики успешно испытали новое лекарство от коронавируса
Результаты испытания свидетельствуют о том, что новый метод уменьшает количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.
Разработчик нового метода – компании Synairgen, расположенная в Саутгемптоне. В исследовании участвовал 101 доброволец в девяти больницах Великобритании, сообщает BBC.
Метод предусматривает использование белка под названием интерферон-бета, который вырабатывает организм, когда борется с вирусной инфекцией.
Белок вводят непосредственно в легкие пациентов с помощью небулайзера – в надежде, что он будет стимулировать иммунный ответ организма.
Компания-разработчик утверждает, что пациенты имели в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не мешала повседневной деятельности.
Кроме того, время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось на треть.
Руководитель исследования Том Уилкинсон говорит, что если результаты подтвердятся в процессе более масштабных исследований, новое лечение в корне изменит ситуацию.
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