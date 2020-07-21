Луцкий террорист был на учете у психиатра

Захвативший автобус с заложниками находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции.

Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции во вторник, 21 июля.

«Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении», – говорится в сообщении.

Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, связаного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины).

По предварительным данным, гражданин захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади.

Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведен в действие дистанционно.

Тэги: заложники, террорист, психиатр, Луцк