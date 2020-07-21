Луцкий террорист был на учете у психиатра
Захвативший автобус с заложниками находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции.
Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции во вторник, 21 июля.
«Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении», – говорится в сообщении.
Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, связаного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины).
По предварительным данным, гражданин захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади.
Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведен в действие дистанционно.
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Полиция ведет переговоры с захватившим заложников мужчиной. Предполагается, что у него есть взрывчатка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе переговоров с полицией вооруженный мужчина отпустил часть заложников, операция продолжается.