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14:31 21 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Луцкий террорист был на учете у психиатра

Захвативший автобус с заложниками находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции.

Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции во вторник, 21 июля.

«Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении», – говорится в сообщении.

Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, связаного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины).

По предварительным данным, гражданин захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади.
Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведен в действие дистанционно.

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Тэги: заложники, террорист, психиатр, Луцк

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