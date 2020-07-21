НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
19:00 21 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Слуге народа планируют разработать коалиционное соглашение

Наработки документа есть уже сейчас, но более основательно работать над ним планируют во время парламентских каникул.

В Слуге народа планируют разработать коалиционное соглашение на каникулах в Верховной Раде и подписать его уже в сентябре. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия во вторник, 21 июля.

«Что касается так называемой коалиционного соглашения. Сейчас как раз в этот период турбоотпуска. У нас есть наработки коалиционного соглашения, которое мы сейчас имеем и хотим, чтобы все депутаты уже немножко отвлеклись от законодательной деятельности, смогли нормально уделить этому время, и наработать. В сентябре мы его подпишем», – сказал Арахамия.

Источник:
Тэги: соглашение, коалиция, ВР, слуга народа

Новости по теме

Депутаты охраняют трибуну парламента

Этим депутаты хотят предотвратить блокировку президиума и трибуны парламента.

В Слуге народа предложили новые правила растаможки «евроблях»

В партии предлагают исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года

«Слуги народа» забрали лучшие места в Раде: появилась схема рассадки нардепов

Президентская партия «Слуга народа», которая по результатам выборов сформирует монобольшинство в парламенте, заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Британские медики успешно испытали новое лекарство от коронавируса

13:33 Мир

Зонд Solar Orbiter сделал фото Солнца с самого близкого расстояния

11:44 Мир

Разумкова подозревают в лоббизме работы ломбардов

23:40 Украина

США вводят санкции против Кадырова

21:30 Мир

Президент Швейцарии впервые посетил Украину

20:30 Украина

Украина возобновила наращивание импорта агропродукции

19:38 Украина

Путин поехал в Крым посмотреть на несуществующие военные корабли

16:01 Мир

ОАЭ стали первой арабской страной, которая отправила миссию на Марс

15:54 Мир

Это вполне реальная угроза: эксперт призвал Зеленского извиниться перед Рамзаном Кадыровым

12:41 Украина

В России рассказали где поселился экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер Азаров

00:34 Мир

Ученые доказали, что электрокары выгоднее бензиновых и дизельных автомобилей

00:04 Мир

Новости | Слоты