Наработки документа есть уже сейчас, но более основательно работать над ним планируют во время парламентских каникул.

В Слуге народа планируют разработать коалиционное соглашение на каникулах в Верховной Раде и подписать его уже в сентябре. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия во вторник, 21 июля.

«Что касается так называемой коалиционного соглашения. Сейчас как раз в этот период турбоотпуска. У нас есть наработки коалиционного соглашения, которое мы сейчас имеем и хотим, чтобы все депутаты уже немножко отвлеклись от законодательной деятельности, смогли нормально уделить этому время, и наработать. В сентябре мы его подпишем», – сказал Арахамия.

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