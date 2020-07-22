Олимпиаду в Токио проведут при условии разработки вакцины от COVID-19
Разработка вакцин и методов лечения COVID-19 станут ключевыми факторами для принятия решения о проведении Олимпиады в следующем году.
Глава оргкомитета Есиро Мори допустил, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится.
«Взятие ситуации с коронавирусом под контроль является фактором номер один. Это касается прогресса в разработке вакцины и лечения», – заявил Мори в интервью телеканалу NHK.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение о проведении Игр остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).
По словам Мори, организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом. Возможно, допуск на спортивные объекты получат только те, кто постоянно проживает в Японии.
Говоря о возможности повторного переноса Олимпиады в Токио, Мори отметил небольшую вероятность данного сценария.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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