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16:44 22 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эдуард Ставицкий: Для меня Украина останется навсегда моей родиной

Кто в 2014 году помог собрать страну по крупицам, а также кто помогал в обмене военнопленными, чей законопроект может исторически связать страну, есть ли в Украине профессионалы, которые могли бы работать в нынешнем правительстве.

Кто в 2014 году помог собрать страну по крупицам, а также кто помогал в обмене военнопленными, чей законопроект может исторически связать страну, есть ли в Украине профессионалы, которые могли бы работать в нынешнем правительстве – об этом в интервью Vesti.ua рассказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Экс-министр рассказал, что с Игорем Коломойским он знаком уже больше 20 лет, и когда в 2014 году власть была очень шаткой и слабой, он проявил себя хорошим организатором.

«Человек, имеющий достаточное количество средств, бизнеса по всему миру, всё равно принял решение идти губернатором, страну эту по крупицам собирать», – объяснил Ставицкий.

У Коломойского, по словам Ставицкого, личные финансовые интересы никогда не стояли на первом плане. «Всегда стояла на первом месте государственность, потому что будет государственность – будет экономика. Его связи, бизнес-связи, и все остальное было включено для того, чтобы найти общий язык», – отметил бывший министр.

Ставицкий рассказал о большой роли Коломойского в обмене пленными, а также отметил свое скромное участие в этих вопросах и выразил готовность подключиться к ним в будущем: «С большой уверенностью могу сказать, что если бы не его добрая воля вмешаться во все эти процессы, естественно, при поддержке президента Украины, то… Где-то я свое скромное участие оказал, но мы с транспарантами не бегаем, мы – люди скромные и стараемся помочь, там, где мы можем. Для меня Украина останется навсегда моей родиной… И когда у меня будет какая-то возможность оказать помощь, какие-то свои связи применить в возможном разрешении конфликтов, даже в таких сложных вопросах, как обмены, я всегда помогу, и мне за это ничего не надо».

Также Эдуард Ставицкий уверен, что языковая тема важна для Украины, но нельзя запрещать другие языки, и привел в пример Израиль. «У нас же в Украине не арабо-израильский конфликт, который тянется тысячелетиями, у нас конфликт происходит между людьми, между единым народом, одной национальной ситуации и зачастую, одного вероисповедания. Это же катастрофа, взять братьев и начать колотить. Неужели люди этого не видят? Максим Бужанский подал законопроект, я его почитал. Бужанский предложил, как исторически связать страну, а не как разъединить. Он что, говорит, что украинский язык – не государственный? Нет. Он просто говорит, что есть еще люди, которые всю жизнь говорили и говорят на русском. Так давайте и о них подумаем и воспримем рекомендации Венецианской комиссии», – высказал свое мнение политик.

Не забыл он в интервью и о тех, кто сегодня работает в правительстве и к чему привело игнорирование таких профессионалов, как Лукаш и Портнов.

«Внешнее управление достигло апогея в государстве Украина, и тут не вина Зеленского. так исторически сложилось за последние шесть лет, что на руководящие должности ставят людей, которые, мягко говоря, просто с Луны упали», рассказал Эдуард Ставицкий

По его словам, на важные посты стали назначаться люди, которые были даже не пятым эшелоном. «Почему? Приехал Андрей Портнов в Украину, сразу стали кричать, что реванш. Какой реванш? Это профессиональнейший юрист, он мог бы работать на любой должности в этом направлении. Нет, сразу «загавкали», «затюкали». А что это за слово «реванш»? Да ничего! Личные интересы и нажива! Много людей уехали, единицы возвращаются… Елена Лукаш - грамотнейший человек. Я называю тех, с которыми сам работал, и знаю, как они умеют работать», – резюмировал экс- министр энергетики и угольной промышленности.

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Тэги: Эдуард Ставицкий

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