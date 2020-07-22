Очільником Київської митниці може стати відомий корупціонер Сличко

Перерозподіл впливу та грошових потоків на митниці – тема номер один у владному істеблішменті.

Перерозподіл впливу та грошових потоків на митниці – тема номер один у владному істеблішменті. Всіма правдами і, в основному, неправдами – Київську митницю рветься очолити одіозний Сергій Сличко – чинний заступник начальника Дніпровської митниці ДФС.

На його не скромній персоні ми зупинимося окремо. А пікантності ситуації додає той факт, що просуває свого протеже на вказану посаду (за дорого) в.о Голови Державної митної служби пан Муратов, фігура знакова у створенні і «кришуванні» митних схем.

Ймовірним приходом на Київську митницю ошелешені і стурбовані не лише всі працівники митної служби України, а й громадськість. Так, активісти – «Міжнародний антикримінальний альянс» – звернулися до народних депутатів України з проханням загострити увагу на корупційних діяннях Сличка, забезпечити перевірку наведених фактів та здійснювати депутатський контроль.

Призначення Сергія Сличка на посаду загрожує виключно бюджету: він не отримає нічого. Зате, схематоз працюватиме відмінно: тихо і у виключно потрібні кишені. І в чому особливий цинізм ситуації – забезпечувати безперешкодне курсування контрабанди і обкладання її даниною, Сличко доручив інспекторам відділу по боротьбі з … контрабандою! Найменша непокора інспектора карається спровокованим правопорушенням і звільнення з «вовчим» білетом або кримінальними справами. Як любить говорити Сличко: «всіх підвішуємо на гачок і працюємо». Напевно, «людині Порошенка», як він сам себе називає, оновлення митниці видається не більш, ніж потішним.

Попри свою токсичність та фігурування у корупційних скандалах, Сергій Сличко продовжує керувати процесами в «оновленій» митниці. Він на сьогоднішній день в. о начальника Дніпропетровської митниці ГФС. При Порошенку – особа недоторканна. Адже, входив у тіньовій «офіс Грановського».

На запит прізвища «Сличко» у Google, виходить така інформація, що дивуєшся, як ця персона не га ґратами. А він, виявляється, посідає керівні посади. А мітить на ще вищі!

У відкритих джерелах вказано, що по Сличко наразі є кримінальні провадження! Зокрема, під час виконання Сличком обов’язків начальника Дніпропетровської митниці:

1. №42018040000000209 від 28.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України: здійснення митного оформлення контейнерів CXDU 2109795, CXDU 2200349 з товаром «LED телевізори» на митному посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС (начальник поста — Боровик Д. А. — кум Сличко) в режимі імпорт за митною декларацією № UА110190 / 2018/500548 як «баки гідроаккумуляторні». Недобір платежів — 2 779 700,32 грн., З яких мито 902 293,85 грн., ПДВ 1 877 406,47 грн .;

2. №42017110350000075 від 03.04.2017 за ч. 3 ст. 368 КК України: одержання хабаря у розмірі 7,4 т. дол.США начальником м/п «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС Стратулат Р. П.;

3. №42018040010000002 від 22.01.2018 за ч. 3 ст. 368 КК України: одержання хабаря начальником м/п «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС Лінда І. А .;

4. №42017040000001199 від 06.09.2017 за ч. 2 ст. 366 КК України: внесення в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, що заподіяло тяжкі наслідки. Митне оформлення 16 тролейбусів без сплати ввізного мита;

5. №42018040000000936 від 27.07.2018 за ч. 1,3 ст. 362 КК України: несанкціонована зміна інформації, оброблюваної в автоматизованих системах.

6. Відзначився Сличко і у справі «Трейд — Коммодити»: відкрито криміналььне провадження. По цій справі у СІЗО перебував заступник начальника відділу класифікації Дмитро Легенков. Однак номер провадження знайти важко, адже Грановський немдарма їв свій великий шмат хліба з маслом та ікрою: все за екречено.

Надії на виведення на чисту воду – мало. На думку експертів, з усіх цих справ буде великий і гучний… пшик. Кажуть, що Сличко віртуозно вміє «закривати» питання. От і побачимо найближчим часом, порішає чи ні. Якщо Сличко, за протекції Муратова (теж вельми цікавого персонажа) буде призначений на посаду, значить свої питання він точно «порішає».

Може видатися дикістю, але головною і обов’язковою умовою перебування працівників на керівних посадах в Дніпропетровській митниці при Сличку, відкрите, практично офіційне обов’язкове збирання хабарів з декларантів і сувора щомісячна «фінансова звітність» перед Сличком. Маючи тил в особі Грановського і Порошенка, Сличко ставив корупційні вимоги підлеглим навіть і не думаючи приховувати свої наміри. Повна безкарність.

Створена нині ситуація на митниці у Дніпрі – катастрофічна. Самі працівники кажуть, що Сличко митницю знищує: місць прибуття автотранспорту крім Агросоюзу, з власником якої у Сличка склалися «ділові і конструктивні відносини», скоро не буде.

І вишенька на торті – особисте майно. Справжні активи Сличка значно перевищують його офіційні доходи. Так, працюючи на державній посаді, 2017 року Сличко купив у Дніпрі 3 квартири! Дружині – автомобіль БМВ Х5, більш ніж за 100 тис $! Оформив все, звісно ж, на родичів. І це лише нове майно. Про постійний відпочинок не фешенебельних курортах під прикриттям лікарняних – скромно промовчимо. Правоохоронцям ще належить дати оцінку такому факту: Сличка усунули від роботи, в 2018 році, а він продовжував значитися і отримував зарплату, перебуваючи у вічних відпустках і на лікарняних!

Призначення досвідченого корупціонера Сличка на посаду очільника Київської митниці – буде сигналом до того, що антикорупційна політика Президента Зеленського є всього лиш фікцією, мильною бульбашкою і проводиться «понарошку», для окозамилювання лохторату.

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