В Украине подорожал газ для населения
Падение стоимости на голубое топливо завершилось, и цена пошла в рост.
НАК «Нафтогаз Украины» установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Об этом сообщается на сайте НАК.
Таким образом, по сравнению с июнем цена вырастет на 7,2% (на 155,25 гривен за 1 тыс. кубометров).
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