ПриватБанк подал новый иск против Коломойского в США
Исковые требования распространяются на компании, связанные с бывшими собственниками, при этом дополненный иск не предусматривает увеличения потенциальных выплат ответчиками.
Государственная администрация ПриватБанка в июле 2020 года подала второе дополненное исковое заявление в Канцлерский суд штата Делавэра против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил ПриватБанк.
Исковые требования распространяются на компании, связанные с бывшими собственниками. Дополненный иск не предусматривает увеличения потенциальных выплат ответчиками.
Сумма сомнительных операций, по которым банк требует выплат, с учетом первого дополнения иска составляет около $750 млн.
Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками, подчеркивается в сообщении.
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