В Черном море завершились учения Sea Breeze-2020
Особенностью нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов в Одессе и Испании из-за пандемии коронавируса.
В этом году учения проходили только в морской и воздушной компоненте. Всего к учениям Sea Breeze-2020 привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Об этом сообщает АрміяInform.
Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.
Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители учений от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач.
Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов. Один штаб находился в Одессе, а второй в испанском городе Рота. Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров.
Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.
Кроме того, впервые в рамках учений Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.
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