Епифаний поздравил украинцев с Днем крещения Руси-Украины

Предстоятель Православной церкви Украины сказал, что совершенное князем Владимиром крещение Руси-Украины «имеет значение не только для нашего народа, но и для всей христианской Европы».

Глава Православной церкви Украины отметил важность соборности и пожелал украинам сплоченности.

«1032 года назад стараниями, в частности, святого равноапостольного князя Владимира наш народ получил возможность соединиться с Господом через святое Крещение Руси-Украины! Помните: ключ к успеху нашей страны – единство и соборность украинского народа. Поэтому отмечая этот большой праздник, желаю всему украинскому народу прежде всего этой сплоченности, чтобы все мы, несмотря на расстояние, были объединены любовью к Богу и к ближним, к родной Церкви и украинскому народу», – обратился глава ПЦУ к верующим.

Утром 28 июня во Свято-Михайловском Златоверхом соборе митрополит Киевский Епифаний отслужил Божественную литургию. В 13:00 возле памятника князю Владимиру глава ПЦУ вместе с архиереями отслужил молебен.

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