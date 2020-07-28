Под Одессой произошла перестрелка – напали на активиста Демьяна Ганула
Полиция проверяет сообщение о стрельбе с участием активиста Демьяна Ганула в Одесской области.
Активист на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором рассказал, что по пути в Одессу к его автомобилю с двух сторон приблизились автомобили Toyota на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes.
«Нас хотели столкнуть с трассы, мы возвращались в Одессу из Южного, и начали обстреливать из травматического оружия… Чудом не попали в меня. С обеих сторон стреляли», – сказал Ганул.
Он отметил, что в ответ начал отстреливаться из травматического оружия.
Активист охарактеризовал произошедшее как покушение на него.
«В результате стрельбы никто не пострадал. Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция «Перехват», – сказано в сообщении полиции.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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