В США к выборам президента выпустили спецнабор кукол Барби
28 июля компания-производитель Mattel, Inc. представила набор из четырех кукол Барби, приуроченный к выборам президента США.
Поскольку многие американцы живут в ожидании президентских выборов 2020 года, производитель кукол Барби также решил не отставать. Набор Barbie 2020 включает в себя четырех кукол, изображающих кандидата в президенты, менеджера предвыборной кампании, сборщика средств и избирателя, сообщает АВС News.
Каждая из четырех кукол, представленных в новой коллекции, отличается национальностью, цветом кожи, телосложением, стилем одежды.
Как заявила старший вице-президент компании-производителя Mattel Inc. Лиза МакНайт, новая коллекция кукол призвана «устранить барьеры на пути к лидерству, предоставив девочкам инструменты, позволяющие представить и сыграть свою будущую роль».
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