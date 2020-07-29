Из Германии выводят почти 12 тысяч военных США

Часть военнослужащих вернутся домой, а часть будет передислоцирована в Бельгию и Италию, заявили в Пентагоне.

США выводят 11,9 тысяч военнослужащих из Германии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в среду, 29 июля.

«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, <…> около 6,4 тыс. будут возвращены домой», – сказал Эспер.

При этом около 5,6 тысяч из 11,9 тысяч военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

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