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Главная » Украина » Общество
19:33 29 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Луцке второй день подряд митингуют ветераны АТО

Ветераны и предприниматели требовали у местных чиновников извинится за оскорбления, но те проигнорировали просьбу.

В Луцке второй день подряд митингуют ветераны АТО / ООС и частные предприниматели, которые требуют уволить руководительницу Департамента муниципальной стражи Юлию Сиротинськую и советника врио городского головы Игоря Полищука. Об этом сообщает Общественное.

«В Департаментом муниципальной стражи Луцка собрались ветераны АТО / ООС и предприниматели Центрального рынка. Люди митингуют вторые сутки…Требуют увольнения руководительницы муниципальной стражи Юлии Сиротинской и советника городского головы Игоря Полищука», – говорится в сообщении.

Митингующие уже подали в прокуратуру обращение с просьбой расследовать служебные злоупотребления директора Департамента муниципальной стражи Сиротинской. Письменное обращение принял прокурор луцкой местной прокуратуры Василий Корнесюк.

Часть участников акции оставалась под горсоветом даже ночью.

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Тэги: митинг, ветераны, Луцк, АТО, ООС

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