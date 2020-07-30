В Боснии от коронавируса умер министр

От коронавирусной болезни COVID-19 умер министр по делам ветеранов Федерации Боснии и Герцеговины Салько Букваревич. Ему было 53 года.

Издание Faktor сообщает, что министр скончался в госпитале Сараево, где лечат больных COVID-19.

Отмечается, что Букваревича госпитализировали 22 июля как тяжелобольного пациента. Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в чрезвычайно серьезном состоянии.

Последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, однако затем его состояние резко ухудшилось.

Букваревич был министром по делам ветеранов Федерации Боснии и Герцеговины с 2015 года.

По последним данным, в Боснии и Герцеговине диагностировано 11127 случаев коронавирусной инфекции, 316 из них умерли, 5441 пациент выздоровел.

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