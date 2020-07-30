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16:22 30 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донбассе полицейский вырубил прикладом автомата беззащитную девушку

Майору Торецкого отделения полиции Донецкой области сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий из-за того, что он ударил прикладом автомата женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), в четверг, 30 июля.

Так, по данным предварительного расследования, происшествие случилось вечером 28 февраля 2020 года. Тогда оперуполномоченный сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУ Нацполиции в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов в Торецке.

«По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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