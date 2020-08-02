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Главная » Мир » Общество
16:42 02 Августа 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Нидерландах из-за пандемии коронавируса отменили гей-парад

В Нидерландах из-за пандемии коронавируса отменили традиционный гей-парад, который планировали провести в начале августа.

В этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий, сообщает 112.ua.

Предполагается, что очередной гей-парад пройдет в августе 2021 года.

Также организаторы изучают возможность проведения мероприятия в меньших масштабах.

Ежегодно мероприятие, которое проходит в течение нескольких дней, сопровождается концертами и вечеринками. Самым ярким событием является парад на каналах Амстердама, в котором принимают участие 80 лодок.

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Тэги: гей-парад

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