В Нидерландах из-за пандемии коронавируса отменили гей-парад
В Нидерландах из-за пандемии коронавируса отменили традиционный гей-парад, который планировали провести в начале августа.
В этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий, сообщает 112.ua.
Предполагается, что очередной гей-парад пройдет в августе 2021 года.
Также организаторы изучают возможность проведения мероприятия в меньших масштабах.
Ежегодно мероприятие, которое проходит в течение нескольких дней, сопровождается концертами и вечеринками. Самым ярким событием является парад на каналах Амстердама, в котором принимают участие 80 лодок.
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