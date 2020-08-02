В Нидерландах из-за пандемии коронавируса отменили гей-парад

В последнее время, от людей работающих в штабе Юрия Солода, мы неоднократно получали информацию о том, что в Славянске планируется проведение ЛГТБ-парада, по образцу КиевПрайда, который уже дважды проходил в Киеве. Раньше мы не верили в это. Но оказалось напра