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10:30 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За неделю от COVID в Украине скончались 88 больных

С 25 по 31 июля в Украине коронавирусом заболели более семи тысяч человек. Умерли за этот период 88 больных.

По итогам последней недели июля в Украине зафиксировано более семи тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в понедельник, 3 августа.

Так, в период с 25.07 по 31.07 зафиксировано 7 061 новый случай болезни, при этом 2 945 людей выздоровели, а 88 человек умерли.

По итогам недели количество активных больных в стране выросла на 2597 человек.

Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях.

Проведено за указанный период 92214 ПЦР-исследований.

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Тэги: жертвы, covid-19

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