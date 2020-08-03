За неделю от COVID в Украине скончались 88 больных
С 25 по 31 июля в Украине коронавирусом заболели более семи тысяч человек. Умерли за этот период 88 больных.
По итогам последней недели июля в Украине зафиксировано более семи тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в понедельник, 3 августа.
Так, в период с 25.07 по 31.07 зафиксировано 7 061 новый случай болезни, при этом 2 945 людей выздоровели, а 88 человек умерли.
По итогам недели количество активных больных в стране выросла на 2597 человек.
Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях.
Проведено за указанный период 92214 ПЦР-исследований.
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