Льюис Хэмилтон побил рекорд легендарного Айртона Сенны
Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» выиграл гонку Формулы-1 – Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.
Британец стартовал с поул-позишн и за весь этап ни разу не уступил первое место. Такое в карьере Гамильтона произошло уже в двадцатый раз – и он обошел по этому показателю легендарного бразильца Айртона Сенну.
Топ-5 гонщиков по количеству гран-при на позиции постоянного лидера:
1. Хэмилтон – 20
2. Сенна – 19
3. Феттель – 15
4. Джим Кларк – 13
5-6. Джеки Стюарт – 11
5-6. Михаэль Шумахер – 11
Кроме того, для Хэмилтона это была седьмая победа в Великобритании, он стал рекордсменом по победам на домашних Гран-при.
На одну победу меньше на домашнем автодроме имеет Алан Прост, который шесть раз выигрывал Гран-при Франции.
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