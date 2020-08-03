Льюис Хэмилтон побил рекорд легендарного Айртона Сенны

Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» выиграл гонку Формулы-1 – Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Британец стартовал с поул-позишн и за весь этап ни разу не уступил первое место. Такое в карьере Гамильтона произошло уже в двадцатый раз – и он обошел по этому показателю легендарного бразильца Айртона Сенну.

Топ-5 гонщиков по количеству гран-при на позиции постоянного лидера:

1. Хэмилтон – 20

2. Сенна – 19

3. Феттель – 15

4. Джим Кларк – 13

5-6. Джеки Стюарт – 11

5-6. Михаэль Шумахер – 11

Кроме того, для Хэмилтона это была седьмая победа в Великобритании, он стал рекордсменом по победам на домашних Гран-при.

На одну победу меньше на домашнем автодроме имеет Алан Прост, который шесть раз выигрывал Гран-при Франции.

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