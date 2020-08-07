Билл Гейтс предсказал глобальную катастрофу, хуже пандемии коронавируса

Основатель Microsoft в своем блоге написал, что через несколько десятков лет мир потрясет глобальный экологический кризис.

По его мнению, чтобы понять реальные последствия загрязнения окружающей среды, необходимо «взглянуть на COVID-19 и растянуть негативное влияние на гораздо более длительный период».

«Какой бы ужасной ни была пандемия, изменения климата могут оказаться еще хуже», – написал Билл Гейтс.

Для предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. В ином случае ухудшение экологии, смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать человечество дольше, чем в период пандемии.

По оценке Гейтса, смертность от коронавируса составляет примерно 14 летальных исходов на 100 тысяч человек, и изменение климата с загрязнением окружающей среды приведет к такому же росту смертности. При таких темпах к концу столетия данный показатель составит 73 смерти на 100 тысяч человек.

«Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», – пояснил он.

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