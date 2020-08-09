Россия использует нардепа Деркача для очернения Байдена

Об этом заявил председатель Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

Андрей Деркач



Россия использует депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача для влияния на выборы президента. Об этом говорится на сайте главы контрразведки США.

«Мы считаем, что Россия применяет ряд мер, чтобы прежде всего очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого считает антироссийским истеблишментом», – говорится в заявлении.

По данным разведки, РФ, в частности, использует внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который в мае обнародовал аудиоматериалы о влиянии Байдена на Петра Порошенко.

Глава американской контрразведки называет Деркача «пророссийским депутатом, который работает против Байдена и в целом против Демократической партии».

Глава контрразведки США также заявил о попытках Китая и Ирана влиять на американские выборы.

Напомним, в мае этого года Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко. Офис генпрокурора возбудил по данному факту уголовное дело.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

Тэги: Россия, Андрей Деркач, Джозеф Байден