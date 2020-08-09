Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО

Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что его Грузия полностью готова к вступлению в НАТО и доведет этот процесс до конца.

«Мы продолжаем углублять партнерство с нашими стратегическими направлениями – это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это – процесс, и мы обязательно доведем его до конца», – сказал Гахария журналистам в субботу.

Он добавил, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии является обязательным условием восстановления территориальной целостности страны.

Напомним, в конце марта в НАТО вступила Северная Македония. Она стала 30-м участником Североатлантического альянса.

В начале апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

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