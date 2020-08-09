Сегодня болорусы в шестой раз избирают Лукашенко президентом

В Беларуси проходят президентские выборы. Избирательные участки по всей стране открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

У Александра Лукашенко, который бессменно руководит государством с 1994 года и сейчас баллотируется на шестой срок, официально четыре соперника: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.

Главным соперником действующего президента наблюдатели называют Светлану Тихановскую, жену арестованного блогера Сергея Тихановского. Она провела яркую агитационную кампанию, собирая в городах Беларуси многотысячные митинги.

На нынешних президентских выборах в Беларуси нет западных наблюдателей: БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ заявили, что белорусские власти вовремя не прислала им приглашения. Российский ЦИК также отказалась присылать наблюдателей.

Белорусские выборы не смогут широко освещать иностранные СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, более 30 корреспондентов иностранных СМИ не получили аккредитации в МИД.

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