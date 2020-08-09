У офиса ОПЗЖ в Киеве обезвредили бомбу

Правоохранители обезвредили взрывное устройство возле офисного помещения на улице Большой Васильковской в Киеве

9 августа правоохранители обезвредили взрывное устройство возле офисного помещения на улице Большой Васильковской в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что возле офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во время осмотра объекта правоохранители нашли самодельное взрывное устройство.

Сотрудники взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, никто не пострадал.

Событие было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского районного управления полиции; на данный момент решается вопрос относительно правовой квалификации события.

Позже стало известно, что взрывчатку обнаружили у офиса политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».