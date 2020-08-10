Зеленский отреагировал на события в Беларуси

Президент Владимир Зеленский уверен, что легитимность власти возникает исключительно из общественного доверия, поэтому призывает белорусов к диалогу.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», – написал он в Facebook.

Зеленский считает, что Беларусь должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

«Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса», – уверен он.

При этом он призывает к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия, а также к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу.

«Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и (позволит) честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует», – написал он.

Зеленский добавил, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.

«Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее», – пояснил он.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, получил почти 80% голосов.

Тысячи людей вышли на акции протеста.

Между ними и правоохранителями произошли многочисленные столкновения.

Более 100 людей задержаны.