Оппозиция Беларуси заявляет о тотальных фальсификациях
У оппозиционного кандидата в президенты Беларуси заявили, что имеют данные о том, что настоящие результаты прямо противоположны официальным: от 70% – 90% процентов избирателей проголосовали за Тихановскую.
В Штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты выборов, которые озвучил ЦИК. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.
По данным штаба Тихановской, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов.
«У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», – прокомментировала Ковалькова.
На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, Ковалькова возразила, что «это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии».
«Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%», – добавила она.
По ее словам, о своих дальнейших действиях Тихановская объявит на брифинге в 11:00.
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