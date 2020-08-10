Глава Еврокомиссии осудила силовии действия против протестующих в Беларуси
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила силовые действия в отношении протестующих в Беларуси.
«Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и обнародование голосов на вчерашних выборах», – написала она в Twitter.
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что «жестоким репрессиям против мирных демонстрантов нет места в Европе», и призвала Беларусь соблюдать основополагающие права человека.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%.
Штаб Тихановской не признает официальных итогов выборов.
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