Глава Еврокомиссии осудила силовии действия против протестующих в Беларуси

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила силовые действия в отношении протестующих в Беларуси.

«Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и обнародование голосов на вчерашних выборах», – написала она в Twitter.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что «жестоким репрессиям против мирных демонстрантов нет места в Европе», и призвала Беларусь соблюдать основополагающие права человека.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%.

Штаб Тихановской не признает официальных итогов выборов.

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