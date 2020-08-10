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Главная » Мир » Общество
14:07 10 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигла 20 миллионов0

В мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 20 млн человек, более 732 тысяч человек умерли.

За последние сутки зарегистрировали почти 220 тысяч новых случаев.

В тройку стран, где больше всего новых больных, входят Индия (62 тысячи), США (почти 48 тысяч) и Бразилия (22 тысячи).

В Китае, откуда началась эпидемия, в общем обнаружили 84 668 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 79 тысяч пациентов, а умерли 4634.

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Тэги: пандемия, коронавирус

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