Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигла 20 миллионов0
В мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 20 млн человек, более 732 тысяч человек умерли.
За последние сутки зарегистрировали почти 220 тысяч новых случаев.
В тройку стран, где больше всего новых больных, входят Индия (62 тысячи), США (почти 48 тысяч) и Бразилия (22 тысячи).
В Китае, откуда началась эпидемия, в общем обнаружили 84 668 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 79 тысяч пациентов, а умерли 4634.
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