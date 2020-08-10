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18:15 10 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Динамо» осуществило первый трансфер при Луческу

Украинский легионер польского «Леха» Владимир Костевич подписал предварительный контракт с киевским «Динамо».

Контракт с 27-летним защитником рассчитан на три года. Согласно регламенту ФИФА, соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Костевич может прийти на смену Виталию Миколенко, которым активно интересуются западные клубы.

Костевич является воспитанником львовских «Карпат». С 2017 года играет в чемпионате Польши. В прошлом сезоне провел 27 матчей за «Лех» во всех турнирах.

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Тэги: футбол, трансфер, Динамо Киев

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