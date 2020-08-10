«Динамо» осуществило первый трансфер при Луческу
Украинский легионер польского «Леха» Владимир Костевич подписал предварительный контракт с киевским «Динамо».
Контракт с 27-летним защитником рассчитан на три года. Согласно регламенту ФИФА, соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.
Костевич может прийти на смену Виталию Миколенко, которым активно интересуются западные клубы.
Костевич является воспитанником львовских «Карпат». С 2017 года играет в чемпионате Польши. В прошлом сезоне провел 27 матчей за «Лех» во всех турнирах.
Новости по теме
Кроме Алексея Михайличенко в отставку были отправлены его помощники Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.
Руководство английского клуба «Тоттенхэм» рассматривает вариант продажи нападающего в «Манчестер Юнайтед», чтобы погасить долги.
Киевский клуб под руководством Алексея Михайличенко не может победить в шести матчах подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице.