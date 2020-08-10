Польша предложила созвать экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте польского правительства.
Польский премьер считает. что «Польша несет ответственность за своих ближайших соседей».
«После президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа 2020 года, власти использовали силу против своих граждан, которые добиваются перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда – инициатива главы польского правительства о том, чтобы этим вопросом занялся Европейский совет», – указано в сообщении.
Из зарубежных лидеров Александра Лукашенко поздравили с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин.
Ранее белорусский ЦИК обнародовал предварительные итоги президентских выборов 9 августа: за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, ключевой оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 9,9%.
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